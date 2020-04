Mogelijk al drieduizend coronabesmettingen in verpleeghuizen

Bij zeker 1100 ouderen in verpleeghuizen is corona vast gesteld. Bij nog eens 1700 ouderen bestaat het vermoeden dat ze besmet zijn. Rond de 300 ouderen zijn overleden. Daarmee is volgens de beroepsvereniging van de specialisten ouderengeneeskunde Verenso sprake van een flinke toename van besmettingen en sterfgevallen onder verpleeghuisbewoners, meer dan blijkt uit de landelijke cijfers van het RIVM.

Verenso baseert de analyse op gegevens uit de twee belangrijkste EPD-systemen in de verpleging. In totaal zijn in het EPD-systeem van GeriMedica, dat wordt gebruikt bij ongeveer de helft van bewoners in verpleeghuizen, 1979 patiënten met COVID-19 geregistreerd. Bij 908 patiënten van hen is het virus met een test vastgesteld, bij 1071 patiënten is sprake van een verdenking op COVID-19. Bij een verdenking registreren artsen met name specifieke symptomen als hoesten en koorts.

Overlijdens

De laatste GeriMedica-cijfers laten zien dat 281 patiënten zijn overleden. Het gaat hierbij om 184 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld en 97 patiënten met een verdenking op COVID-19. Nedap, een andere grote EPD-leverancier, meldde afgelopen vrijdag al 626 verdenkingen van coronabesmetting en 183 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld.

Volgens Verenso maken de cijfers duidelijk dat COVID-19 in verpleeghuizen in de afgelopen periode sterk is toegenomen. De aantallen zijn hoger dan uit de gegevens van het RIVM naar voren komt. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat het RIVM alleen registreert wanneer er daadwerkelijk een test heeft plaatsgevonden.

Explosie

“We kunnen het ons niet permitteren dat het aantal coronapatiënten in verpleeghuizen explosief toeneemt,” reageert voorzitter Nienke Nieuwenhuizen van Verenso op de cijfers. Dit betekent wat Nieuwenhuizen betreft dat niet alleen bewoners, maar ook zorgmedewerkers zo goed mogelijk moeten beschermd.

Meer aandacht

“Om te voorkomen dat er patiënten moeten worden ingestuurd naar het ziekenhuis, zou er veel meer aandacht moeten zijn voor beschermende middelen in de eerste lijn en het verpleeghuis”, waarschuwt Nieuwenhuizen. “Er wordt ontzettend veel van ze gevraagd, terwijl ze nu onvoldoende beschermd worden en te weinig middelen tot hun beschikking hebben. Daar moet echt verandering in komen, want zonder hen zijn we nergens.”

Schrijnend

Naast voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen maakt Verenso zich hard voor meer medicijnen en zuurstof. Mede op advies van Verenso besloot het kabinet eerder om alle verpleeghuizen te sluiten voor bezoek. “We begrijpen dat dit soms schrijnende situaties oplevert, maar het is echt nodig om dit virus in de kiem te smoren.”

De cijfers van GeriMedica laten ook zien dat 124 patiënten inmiddels weer zijn hersteld van COVID-19. Wel hebben deze mensen nog wel veel nazorg nodig. Ook dit vraagt om voldoende middelen en mensen binnen verpleeghuizen en geriatrische revalidatiecentra.