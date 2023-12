Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt snel

Ziekenhuizen zien sinds een paar dagen ineens weer veel coronapatiënten binnenkomen. Het totale aantal opgenomen patiënten is sinds vrijdag met meer dan honderd gestegen. Ook in het rioolwater zijn de laatste tijd weer meer virusdeeltjes te vinden.

Ziekenhuizen behandelen op dit moment 633 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat is het hoogste aantal sinds eind maart, ruim acht maanden geleden. Heel november was de bezetting behoorlijk stabiel op zo’n vijfhonderd positief geteste mensen in de ziekenhuizen.

Hoogste instroom sinds half maart

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend belandden 168 mensen met coronaklachten in een ziekenhuis. Dat is de hoogste instroom in een dag tijd sinds half maart.

Het is niet bekend hoeveel mensen nu besmet zijn, het grootschalige testprogramma is gestopt. Het RIVM houdt de verspreiding nog wel in de gaten door virusdeeltjes in het rioolwater te meten. Die concentraties zijn in de afgelopen weken ook gestegen naar het hoogste niveau sinds maart. (ANP)