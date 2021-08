Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft stabiel

Er liggen al een week minder dan 700 coronapatiënten in de ziekenhuizen, maar van een duidelijke afname is nog geen sprake. Op de intensivecareafdelingen is het wel iets drukker geworden. Daar liggen nu 214 coronapatiënten, 2 meer dan maandag en het hoogste aantal sinds 18 juni. “De covidbezetting op de ic volgt een stijgende trend”, zegt het LCPS in een toelichting. Het huidige aantal is nog altijd aanzienlijk lager vergeleken met half mei, toen er nog meer dan 700 coronapatiënten op de ic’s lagen.

Drukte

Op de verpleegafdelingen liggen nu 472 coronapatiënten, een afname van 6. In de afgelopen 24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 68 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden 17 patiënten binnengebracht. “De instroom en bezetting van covidpatiënten zijn in de afgelopen week gestabiliseerd”, aldus de ziekenhuisorganisatie.

Door drukte moesten er afgelopen etmaal vier coronapatiënten overgebracht worden naar ziekenhuizen in andere delen van het land. “Omdat er verschillen zijn in de instroom van covidpatiënten in de Nederlandse zorgregio’s, is spreiding van patiënten tussen regio’s noodzakelijk. Dit blijkt in de praktijk moeilijk wegens de drukte in de ziekenhuizen”, stelt het Coördinatiecentrum.

Besmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt verder dat het aantal coronabesmettingen iets is toegenomen dinsdag. Tussen maandag- en dinsdagochtend zijn 2.204 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, 145 meer dan maandag. Vergeleken met vorige week dinsdag bleef het aantal nieuwe gevallen vrijwel gelijk.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 18.048 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 2.578 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde is nu al tijden aan het afnemen. Vorige week kwam dit getal nog uit op bijna 3.000. (ANP)