Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt met 93

Het aantal mensen dat met corona in een ziekenhuis ligt, is donderdag gedaald naar 1541. Dat zijn er 93 minder dan woensdag. Op de intensive cares liggen er dertig minder en zijn het er nu 419. Dat is te zien in de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen worden 1122 mensen met Covid-19 verzorgd en dat zijn er 63 minder dan een dag eerder. Op de intensive cares zijn twaalf nieuwe patiënten met corona beland, het laagste aantal sinds 15 oktober, op de verpleegafdelingen 109.

De daling van het totale aantal coronapatiënten op de intensive cares is niet meer zo fors geweest sinds 1 juni, toen het cijfer ook met dertig omlaag ging. Het totale aantal mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen lag op 8 november voor het laatst beneden de 1600 en bedroeg toen 1573.

Daling vlakt af

Het LCPS voorziet dat de bezetting met coronapatiënten in ziekenhuizen eind volgende week weer oploopt. “De instroom van Covidpatiënten is over de afgelopen week gedaald, maar deze daling vlakt wel af. We volgen de impact van de omikronvariant van het coronavirus op de besmettingscijfers nauwgezet. De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers zijn nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten halverwege januari hierdoor weer zal stijgen”, aldus de ziekenhuisorganisatie in een toelichting.

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden worden er nog steeds coronapatiënten verdeeld over verschillende regio’s. Woensdag werden zes mensen naar een andere regio in Nederland verplaatst. Afgelopen tijd zijn er ook patiënten overgebracht naar Duitse ziekenhuizen om de druk op de zorg in ons land te verlichten. Daar liggen nu nog tien Nederlandse coronapatiënten. (ANP)