Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opgelopen tot 2573

Het totale aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, is nu opgelopen tot 2573. Dat is het hoogste aantal sinds 3 november. Op die dag piekte de drukte in de ziekenhuizen door de tweede coronagolf en waren 2653 patiënten opgenomen.

Ten opzichte van zondag steeg het aantal opgenomen Covid-19-patiënten met 152. Dat is de grootste toename in een dag sinds mei, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het bijhouden van de gegevens.

Verpleegafdelingen

Verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 273 coronapatiënten opgenomen en 148 mensen zien vertrekken naar de intensive care, huis of revalidatiecentrum. Daardoor steeg het aantal coronapatiënten in de klinieken met 125 naar 1922.

Intensive cares

Intensive cares namen 54 coronapatiënten op, terwijl 27 mensen de ic verlieten. Hoeveel van hen genoeg opgeknapt waren en hoeveel van hen zijn overleden, is niet bekend. In totaal steeg het aantal coronapatiënten op de ic’s met 27. Dat is de grootste toename op de ic’s in een etmaal sinds 24 oktober.

Intensive cares hebben in totaal nog 250 bedden over, zowel voor coronapatiënten als voor mensen met andere klachten. Op verpleegafdelingen zijn nog meer dan 2000 bedden beschikbaar voor coronapatiënten en anderen. In totaal hebben de Nederlandse ziekenhuizen dus nog plek voor ongeveer 2300 mensen, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer twintig bedden per ziekenhuis.

Op zaterdag hadden de ziekenhuizen meer dan 3200 bedden beschikbaar. In twee dagen tijd zijn dus ongeveer duizend bedden komen te vervallen.

Patiënten spreiden moeilijk

Overal in het land is het druk, en dat maakt het moeilijk om patiënten te spreiden. In de afgelopen 24 uur zijn elf coronapatiënten overgebracht naar andere delen van het land. In de laatste twee weken zijn 149 mensen verplaatst, tegen 205 in de twee weken ervoor. Er liggen zeven coronapatiënten op de ic in Duitsland, evenveel als op zondag. (ANP)