Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt

Op de intensive care is er nog een lichte daling te zien. Op de IC’s liggen nu 209 patiënten met corona, vier minder dan een etmaal ervoor. Dat is het laagste aantal sinds 28 oktober vorig jaar. Een dag eerder daalde het aantal coronapatiënten op de IC met 25, dat was de grootste daling van het aantal coronapatiënten op de IC’s in één dag in ruim drie weken tijd.

IC-opnames

Er werden afgelopen etmaal tien nieuwe coronapatiënten op de intensive cares opgenomen. Dat zijn er ongeveer evenveel als het dagelijks gemiddelde aan nieuwe IC-opnames van afgelopen week. Doordat er tussen zaterdag en zondag meer mensen overleden of de intensive cares mochten verlaten, daalde het totale aantal mensen met corona dat een IC-bed bezet houdt toch.

Op de verpleegafdelingen worden nu 945 patiënten met corona behandeld, 29 meer dan een dag eerder. Afgelopen dagen schommelt de bezetting in de klinieken. Zo daalde het aantal coronapatiënten woensdag en donderdag, maar vanaf vrijdag neemt de bezetting weer toe.

Omslagpunt

Afgelopen etmaal werden er 140 nieuwe mensen met corona op een verpleegafdeling opgenomen, 24 minder dan een dag eerder. Afgelopen week is de instroom van nieuwe coronapatiënten in de klinieken volgens het LCPS gestegen. Dat is een effect van de hoge besmettingscijfers.

Naar verwachting verloopt een infectie met de nu dominante omikronvariant van het coronavirus relatief mild, wat betekent dat minder mensen doorgestuurd hoeven te worden naar een IC-afdeling. In de klinieken is naast een hogere instroom van coronapatiënten sinds afgelopen weekend ook sprake van een stijging in de bezetting. Het LCPS spreekt van een “omslagpunt”. “Zoals verwacht zien we in de laatste week van januari de impact van omikron op de bezetting in de kliniek”, aldus het LCPS. “We monitoren of deze ontwikkeling zich doorzet de komende weken.” (ANP)