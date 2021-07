Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is maandag verder toegenomen tot 577. Dat zijn er 44 meer dan zondag. Het gaat om het hoogste aantal sinds half juni.

Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen zijn in de afgelopen 24 uur 75 nieuwe coronapatiënten binnengekomen. Op de ic’s werden 17 mensen binnengebracht. Er liggen nu in totaal 437 coronapatiënten op de verpleegafdeling, 38 meer dan zondag. Op de ic’s liggen nu 140 coronapatiënten, een toename van 6 ten opzichte van de voorgaande dag. Het is bijna een maand geleden dat er zoveel mensen op de ic’s lagen.

Stijgende lijn

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt nu al bijna twee weken met de dag toe. Ziekenhuizen hielden hier ook rekening mee, omdat het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken hard is gestegen.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), verwacht dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten verder stijgt tot ongeveer 800. Dat is nog altijd ongeveer de helft van het aantal opgenomen coronapatiënten eind mei. Een maand daarvoor waren het er zelfs meer dan drie keer zoveel.

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt wel verder. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 3914 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 7 juli, bijna drie weken geleden. Vorige week maandag waren er bijna 8900 nieuwe gevallen en de maandag ervoor bijna 8500. (ANP)