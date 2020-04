Aantal coronapatiënten op intensive care daalt verder naar 1303

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 1248 in Nederland. Dat zijn er 35 minder dan maandag (1283). 55 patiënten liggen in Duitsland, evenveel als maandag. De afgelopen 24 uur hoefden slechts negen mensen te worden verplaatst tussen de regio’s. Het aantal mensen op ic’s is in het paasweekeinde opgeteld met 88 gedaald.

Zorg weer opstaren voor andere patiënten

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemt de ontwikkeling op de ic’s “heel gunstig”. “Vorige week spraken we nog van een plateau, nu zien we een daling”, zei hij. “Dat hebben we nodig, in de eerste plaats omdat het ziekenhuizen en ziekenhuispersoneel lucht geeft, maar ook om de zorg weer op te starten voor andere patiënten.”

Het is nog steeds te vroeg om maatregelen te versoepelen, vindt Kuipers. Hij herhaalde dat wat hem betreft geleidelijk weer meer deuren open kunnen als het aantal ic-patiënten is afgenomen tot circa duizend.

Eerst zien dan geloven

“We hopen allemaal dat die daling geleidelijk aan steeds sneller gaat. Maar het is eerst zien en dan geloven”, aldus de voorzitter van het LNAZ, die ook topman is van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij noemde het “echt een opluchting” dat het doemscenario waarin de ic’s de toestroom niet zouden aankunnen niet is uitgekomen. De daling is volgens hem “een evident effect van de maatregelen die in de maatschappij zijn ingesteld”. (ANP)