Aantal eenzame opsluitingen in de ggz weer toegenomen

Het aantal mensen dat in de geestelijke gezondheidszorg wordt gesepareerd, ofwel opgesloten, was in 2023 weer hoger dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) .

Het aantal keer dat mensen in de ggz zijn ingesloten is gestegen van 8049 (2022) naar 8819 (2023). Ook het aantal uren dat mensen werden ingesloten neemt toe: van 2.727.000 uur naar 3.408.000 uur. Het gaat hoofzakelijk om het insluiten in een separeerverblijf.

Extra trauma’s

Belangenorganisatie MIND reageert geschokt en boos over de toename. Eenzame opsluiting heeft immers een grote impact op mensen. “Het maakt cliënten vaak angstig, verward, boos, gefrustreerd en wanhopig. Mensen die dit meemaken, voelen zich onbegrepen, vernederd en in de steek gelaten. Eenzame opsluiting in een separeercel of afzonderingsruimte leidt tot extra trauma’s bij cliënten. Het kan ernstige schade opleveren aan de lichamelijke en mentale gezondheid. Terwijl de cliënt juist zorg en nabijheid nodig heeft.”

Complexe problematiek

De toename van separeren in de ggz is opvallend, omdat het beleid in de sector juist gericht op minder opsluiten. Volgens de branche ligt dit aan de registratie, definitieverschillen, toename van patiënten met complexe problematiek en personele tekorten, stelt MIND.

Verbod

MIND roept de politiek op om in te grijpen, onder meer door een verbod op eenzame opsluiting in te stellen. Daarvoor moet ook personele capaciteit omhoog. Verder moeten gegevens over het gebruik van separeren zorgvuldiger en eenduidiger worden verzameld. “Aan de sector zelf vragen we om hun beleid aan te passen en uit te voeren, en daarbij kennis te nemen van de praktijkvoorbeelden waar geen separatie meer wordt toegepast. MIND start binnenkort een campagne waarin we met de sector in gesprek gaan om het tij te keren”, aldus de belangenorganisatie van cliënten en naasten in de ggz.