Aantal geslachtsziektes neemt toe, gezondheidsdiensten bezorgd

In Nederland is een toename te zien van het aantal geslachtsziekten. Gonorroe steeg van ruim 6400 gevallen in 2018 naar zo’n 10.600 in 2022. Bijna 19.000 mensen kregen in 2018 te horen dat ze chlamydia hadden opgelopen, in 2022 waren het er bijna 25.000. In diezelfde periode steeg het aantal gevallen van syfilis van ruim 1300 naar bijna 2000.

De trend past in een bredere ontwikkeling in Europa. Het aantal gevallen van gonorroe is in een jaar tijd met 48 procent toegenomen, syfilis steeg met 34 procent en chlamydia met 16 procent.

Zorgwekkend

De Europese gezondheidsdienst ECDC noemt dit ‘een zorgwekkende toename’. De organisatie roept mensen op voorbehoedsmiddelen te gebruiken en zich geregeld te laten testen.

Onder het ECDC vallen de 27 EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. In 2018 waren in die dertig landen ongeveer 39.000 gevallen van gonorroe vastgesteld. In 2021 waren het er bijna 50.000 en in 2022 al meer dan 70.000.

Het aantal gevallen van chlamydia steeg van bijna 165.000 in 2018 en bijna 189.000 in 2021 naar ruim 216.000 in 2022. In 2018 registreerden de dertig landen bijna 26.000 gevallen van syfilis. In 2021 waren het er iets meer dan 27.000 en in 2022 was dat gestegen naar ruim 35.000. (ANP)