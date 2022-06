Aantal gevallen van apenpokken in Nederland stijgt naar 60

Zestig mensen in Nederland zijn in de afgelopen weken positief getest op het apenpokkenvirus. Dat zijn er zes meer dan afgelopen dinsdag. Vorige week donderdag stond de teller op veertig gevallen. Alle tot nu toe bekende patiënten zijn mannen die seks hebben met andere mannen, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag weten.

Een deel van de besmettingen is te herleiden naar een uitbraak op het Belgische festival Darklands, een fetisjevenement. Gezondheidsdiensten benadrukken wel dat iedereen apenpokken kan krijgen na nauw contact met iemand die is besmet.

Het virus komt van oorsprong voor in Afrika. Sinds enkele weken gaat het rond in voornamelijk Europese landen. Op vrijdag 20 mei werd voor het eerst gemeld dat iemand in Nederland de ziekte had opgelopen.

Mensen kunnen het virus oplopen door nauw (huid)contact met iemand die het bij zich draagt. Naast kenmerkende bultjes op de huid kunnen patiënten last krijgen van koorts, hoofdpijn, rugpijn en gezwollen lymfeklieren. Meestal is het ziekteverloop vrij mild, maar bij complicaties kan de aandoening dodelijk zijn.

Vaccin

Mensen die voor 1974 zijn geboren zijn nog gevaccineerd tegen de ‘gewone’ pokken, die toen nog rondgingen op de wereld. Dat vaccin zou volgens deskundigen ook nog bescherming kunnen geven tegen apenpokken.

Wie positief test op de ziekte, moet in isolatie. Dat betekent dat diegene geen contact met anderen mag hebben totdat de klachten over zijn. Nauwe contacten, zoals gezinsleden en sekspartners, moeten uit voorzorg in quarantaine. Zij kunnen door de GGD een pokkenvaccin aangeboden krijgen. Daarmee kunnen ze de kans om zelf ziek te worden verkleinen. (ANP)