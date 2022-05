Aantal gevallen van apenpokken opgelopen naar twaalf

Het apenpokkenvirus is inmiddels bij twaalf mensen in Nederland vastgesteld. Dat is een verdubbeling ten opzichte van maandag, toen de teller bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op zes bevestigde besmettingen stond. Het instituut bevestigde afgelopen vrijdag het eerste geval in Nederland.