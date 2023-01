Aantal huisartsen groeit sneller dan Nederlandse bevolking

Het aantal huisartsen groeit sneller dan de Nederlandse bevolking. In 2022 waren er in totaal 11.754 huisartsen, omgerekend 6,7 huisartsen per 10.000 inwoners, blijkt uit data van Nivel. Tien jaar geleden stond die verhouding nog op 5,3 huisartsen per 10.000 inwoners.

In de afgelopen twee jaar zijn er zo’n 550 huisartsen bijgekomen, een stijiging van 4,7 procent. Die stijging komt volledig voor rekening van het aantal huisartsen in dienst van andere huisartsen (HIDHA’s) en vaste waarnemers. Het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen nam zelfs een klein beetje af.

Tekorten

Dat er toch tekorten zijn aan huisartsen komt doordat jongere huisartsen minder werken dat oudere huisartsen en door de stijgende zorgvraag. Maar in 2022 zijn huisartsen ook meer spreekuren gaan houden. Het percentage huisartsen dat alle dagdelen spreekuren houdt, is gestegen van 5,4 procent in 2020 naar 6,5 procent vorig jaar, blijkt uit cijfers van Nivel. Ook zijn relatief meer huisartsen spreekuren gaan houden op acht tot tien dagdelen.

Uitgesplitst naar functie komt dit vooral doordat zelfstandig gevestigde huisartsen meer spreekuren houden. In totaal hield 34,9 procent van de zelfstandig gevestigde huisartsen op acht of meer dagdelen in de week spreekuur in 2022. Bij huisartsen in dienst van andere huisartsen (HIDHA’s) of vaste waarnemers is dit percentage 7,4 procent.

Spreekuren

Mannen houden gemiddeld veel meer spreekuren dan vrouwen. 40,6 procent van de mannelijke huisartsen houdt acht dagdelen van de week spreekuur ten opzichte van 14,9 procent van de vrouwen. Dit verschil is vooral aanwezig bij zelfstandig gevestigde huisartsen. Bij HIDHA’s en vaste waarnemers is het verschil veel minder groot.

De gegevens over de spreekuren worden verzameld op basis van de websites van praktijken. Nivel benadrukt dat de gegevens een indicatie zijn voor de tijd die huisartsen hebben voor consulten, maar een onderschatting zijn van de totale werkweek. Vergelijking met cijfers van tien jaar geleden is moeilijk omdat toen via vragenlijsten werd gevraagd hoeveel uur men werkte.

Regio’s

In vrijwel alle regio’s is het aantal huisartsen per 10.000 inwoners gelijk gebleven of toegenomen, maar tussen regio’s zijn nog grote verschillen. Vooral Amsterdam, Leiden, Utrecht, Apeldoorn, Nijmegen en Zuid-Limburg kennen een hoge huisartsendichtheid. De laagste dichtheid is te vinden in de arbeidsmarktregio West-Brabant.