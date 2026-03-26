Aantal meldingen van euthanasie gestegen tot boven de 10.000

Toezichthouders hebben vorig jaar 10.341 meldingen gekregen dat mensen waren overleden door euthanasie. Dat is bijna 4 procent meer dan het jaar ervoor, toen er 9958 meldingen over euthanasie kwamen.

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) geven geen verklaring voor de toename, dat is volgens een woordvoerster “niet aan de RTE”. Voorzitter Mariëtte Moussault stelt in het jaarverslag wel dat het aantal meldingen van euthanasie al jaren stijgt, “maar dit jaar is die stijging lager dan voorgaande jaren”.

Eén minderjarige

Onder de ruim 10.000 meldingen was één minderjarige. Die had een lichamelijke aandoening. De meeste mensen die euthanasie hebben gekregen, waren tussen de 70 en 90 jaar oud.

Van alle mensen die door euthanasie overleden, leed iets meer dan de helft aan kanker. Anderen hadden ziektes als ALS, multiple sclerose, longklachten, hart- of vaataandoeningen, of een combinatie.

Dementie

Bijna vijfhonderd mensen hadden een vorm van dementie. De meesten waren nog wilsbekwaam en herkenden hun symptomen. Bij zeven mensen lukte dat niet meer, maar zij hadden hun euthanasieverzoek opgesteld toen ze dat nog wel konden. Een jaar eerder kregen de toetsingscommissies 427 meldingen van euthanasie bij demente personen.

Het aantal mensen dat psychische klachten had en door euthanasie stierf, daalde van 219 naar 174. Verder zien de toetsingscommissies dat mensen vaker samen sterven. Dat wordt duo-euthanasie genoemd. Dit kunnen echtparen zijn, maar bijvoorbeeld ook een ouder en een kind of broers en zussen.

Verplicht melden

De meeste meldingen gaan over mensen die vorig jaar zijn overleden, maar er zitten ook wat meldingen over sterfgevallen in 2024 tussen. Door bijvoorbeeld feestdagen kunnen die vertraagd binnenkomen.

Artsen zijn verplicht om elke euthanasie te melden bij de toetsingscommissies. Als patiënten uitzichtloos lijden en duidelijk maken dat ze echt niet meer willen leven, en de artsen zorgvuldig handelen, blijft het daarbij. Maar in zeven gevallen kwamen de toetsingscommissies tot het oordeel dat de artsen niet hadden voldaan aan de eisen.

Niet de goede volgorde

Bij drie mensen hadden de artsen bijvoorbeeld niet de goede volgorde aangehouden. Patiënten ontvangen bij euthanasie eerst een injectie om ze buiten bewustzijn te brengen. Daarna krijgen ze een spierverslapper, zodat de ademhaling stopt en ze overlijden. De drie patiënten stierven echter niet. In de richtlijnen staat dat ze dan opnieuw een injectie moeten krijgen om in een coma te komen, omdat ze anders zouden kunnen voelen hoe ze stikken. De artsen voerden die stappen niet goed uit. (ANP)