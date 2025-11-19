Vorig jaar geen melding van euthanasie bij jonge kinderen

Vorig jaar zijn er geen meldingen ontvangen van actieve levensbeëindiging van pasgeborenen tot 1 jaar en kinderen van 1 tot 12 jaar vanwege ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Dat meldt een speciale beoordelingscommissie die deze situaties toetst op zorgvuldigheidseisen die hieraan zijn verbonden. Er kwamen wel twee meldingen van late zwangerschapsafbrekingen na de maximale wettelijke termijn van 24 weken, vanwege zeer ernstige afwijkingen bij de ongeborene.

Demissionair staatssecretaris Judith Tielen (VVD) heeft het jaarverslag over 2024 dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nieuwe regeling

Begin 2024 trad een nieuwe regeling in werking waardoor in overleg met de ouders ook euthanasie kan worden verricht bij zeer ernstig zieke kinderen onder de 12 jaar. Tot dan toe was dat alleen mogelijk bij pasgeborenen, tot 1 jaar of vanaf 12 jaar. De groep onder 12 jaar viel destijds buiten de bestaande regelingen. Aanvankelijk werd gedacht dat het jaarlijks om zo’n vijf tot tien jonge kinderen zou gaan.

In de politiek en binnen de medische beroepsgroep is lang gediscussieerd over de uitbreiding van de regeling en de zorgvuldigheidseisen voor de artsen. Die eisen zijn voor de groep jonge kinderen nog niet volledig ontwikkeld en vastgelegd, staat in het rapport.

Strafbaar

In beginsel is de zwangerschapsafbreking van ongeborenen na 24 weken en actieve levensbeëindiging van jonge kinderen strafbaar. Maar als aan alle eisen is voldaan, vervalt de strafbaarheid, net zoals bij euthanasie het geval is.

In vorige jaren waren er meer meldingen gedaan over een zeer late zwangerschap die artsen om medische redenen hadden afgebroken. In 2023 ging het om acht zwangerschappen, in 2022 om vier en in 2021 om zes meldingen. (ANP)