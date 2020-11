Aantal nieuwe coronagevallen blijft gelijk

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4695 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is zo goed als gelijk aan maandag, toen het RIVM 4701 gevallen meldde. Het waren er aanvankelijk 4709, maar dat is dinsdag bijgesteld.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 98. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zondagochtend en maandagochtend waren 40 sterfgevallen gemeld.

R-getal onder 1

Het R-getal is voor het eerst in deze tweede coronagolf onder de 1 gezakt, meld NOS. Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 23 oktober 0,91. Dat betekent dat 100 mensen samen 91 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af.

Regioverdeling

De provincie Utrecht noteerde afgelopen etmaal de meeste positieve tests, 400. Rotterdam-Rijnmond telde 393 nieuwe gevallen en Haaglanden 388. Daarna volgen Midden- en West-Brabant, waar 350 besmettingen aan het licht kwamen, en Twente met 348 positief geteste personen. In de gemeente Amsterdam steeg het aantal besmettingen met 253.

Het aantal positieve tests is terug op het niveau van begin oktober. Op 6 oktober waren er 4541 nieuwe coronagevallen, de dag erna 4985. (ANP/Skipr redactie)