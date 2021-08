Aantal nieuwe coronagevallen stijgt naar 2863

De laatste week is het gemiddelde aantal positieve testen per dag 2480, ruim dertig meer dan vorige week woensdag. In de afgelopen zeven dagen zijn 17.363 positieve tests gemeld bij het RIVM. Er werden het afgelopen etmaal zeven coronadoden geregistreerd, maar niet bekend is of ze ook echt de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Amsterdam gaat nog altijd op kop met de meeste nieuwe besmettingen, 224 in getal. Rotterdam volgt met 163, Den Haag is derde met 119. Utrecht komt daarna met 92 nieuw getelde besmettingen en Almere komt op de vijfde plaats met 57 gevallen. (ANP)