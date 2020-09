Aantal overleden zorgmedewerkers opgelopen

Zeker één persoon die in de zorg werkt, is “in de tweede helft van september” overleden aan het coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal overleden zorgmedewerkers op 14. Daarnaast is mogelijk een tweede zorgmedewerker overleden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zoekt nog uit waar en hoe ze besmet zijn geraakt, en of ze al gezondheidsklachten hadden.

Het zijn de eerste sterfgevallen in de zorg in een paar maanden tijd. Het jongste slachtoffer was 40 jaar oud, het oudste 69.

Zorgmedewerkers besmet

Het aantal positief geteste zorgmedewerkers steeg in de afgelopen week met 1751. De week ervoor ontving het RIVM 1166 meldingen over positieve tests van artsen, verpleegkundigen, thuiszorgers en anderen in de zorg.

Sinds het begin van de uitbraak hebben zeker 23.007 mensen die in de zorg werken het coronavirus opgelopen. Van hen zijn 554 opgenomen in een ziekenhuis, 7 meer dan vorige week. Zorgmedewerkers krijgen sinds kort voorrang bij tests en bij de uitslagen. Dat moet voorkomen dat ze tijdelijk niet kunnen werken. (ANP)