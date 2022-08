Steeds minder mensen worden zo ziek van het coronavirus dat ze in een ziekenhuis moeten worden opgenomen. Dat is een gevolg van de daling van het aantal coronabesmettingen. De zomergolf is voorbij.

In de afgelopen week zijn 271 mensen vanwege coronaklachten op een intensive care of verpleegafdeling beland. Dat is het laagste aantal in tien weken tijd. Vorige week meldde het RIVM nog dat er 438 mensen waren opgenomen.

Het aantal positieve tests daalt voor de vijfde week op rij: 11.688. Dat is het laagste aantal sinds begin juni, tien weken geleden. Volgens het LCPS behandelen ziekenhuizen momenteel iets minder dan 700 mensen met corona. (ANP)