Aantal sterfgevallen door Q-koorts stijgt jaren na uitbraak nog

Nog altijd overlijden in Nederland mensen aan de gevolgen van chronische Q-koorts, melden onderzoekers van ziekenhuizen in Nijmegen, Den Bosch en Utrecht. Het totale aantal sterfgevallen dat wordt geweten aan een blijvende Q-koorts-infectie is de afgelopen jaren gestegen tot 116. Sinds 2018 zijn 21 patiënten overleden. “Deze gegevens laten zien dat een uitbraak nog heel lang daarna nieuwe slachtoffers kan veroorzaken”, concludeert het Radboudumc in Nijmegen.