Aantal suïcides nu drie jaar stabiel

In 2020 overleden 1.825 mensen aan een suïcide. Er is geen stijging zichtbaar naar aanleiding van de coronacrisis. Het aantal zelfdodingen van 2020 is ongeveer evenveel als in 2019 (1.811) en 2018 (1.829). In 2018 was dit niveau een daling van vijf procent ten opzichte van 2017.

Suïcidepreventie

Blokhuis heeft zich in zijn regeringsperiode hard gemaakt voor zelfmoordpreventie. Zijn laatste wapenfeit op dit gebied is de ondertekening van de derde landelijke agenda suïcidepreventie door 45 veldpartijen. In een brief op 8 juli informeerde hij de kamer over de stand van zaken rondom zijn onderzoeken en acties.

Financiën 113

Stichting 113 Zelfmoorpreventie is de spin in het web van onderzoeken en acties op zelfmoordpreventie. De financiering en dus de continuïteit van deze stichting is na 2021 niet zeker.

Blokhuis liet onderzoeken hoeveel het kost om deze stichting in zijn huidige vorm in de lucht te houden. De stichting is de afgelopen jaren gegroeid. Als een volgend kabinet besluit om de organisatie het “structureel beschikbare middelenniveau” te handhaven (á € 5,7 miljoen), dan moet de stichting flink inkrimp en wordt deze minder bereikbaar. Die financiering zou ervoor zorgen dat 113 op een bereikbaarheidsniveau komt dat “ver beneden de bereikbaarheid ligt waar ik naar streef” , aldus Blokhuis.

11 miljoen

Continuïteit van het huidige niveau kost €11,1 miljoen. Blokhuis laat het aan het volgende kabinet “om te beslissen in welke mate zij duurzaam willen investeren in de continuering of groei van (de overige dienstverlening van) deze stichting.”

Niet gratis

Blokhuis onderzocht ook of het hulpnummer 113 gratis en anoniem zou moeten worden. Er is nu een gratis nummer, 0800-0113, maar 113 is bekender. Naar aanleiding van dat onderzoek concludeert Blokhuis dat het niet passen en niet doelmatig is om 113 gratis en anoniem te maken.