Aantal verwijzingen specialistische zorg bijna op oude niveau

Het aantal verwijzingen voor medische-specialistische zorg is door corona opgelopen tot in totaal 1,5 miljoen minder dan normaal sinds maart vorig jaar. Het percentage verwijzingen loopt de laatste weken sterk op. Op dit moment ligt het aantal verwijzingen op 97 procent.

Dat concludeert de NZa op basis van de laatste data. Ook in de afgelopen twee weken is het aantal verwijzingen nog lager dan zonder coronacrisis, stelt de zorgautoriteit. In deze periode is het aantal verwijzingen 10.000 minder dan verwacht.

Afgelopen week gaven 20 ziekenhuizen aan de kritiek planbare zorg niet (volledig) te kunnen leveren. Van deze ziekenhuizen gaven er 12 aan dit nog wel binnen 6 weken te kunnen leveren. Er zijn 7 ziekenhuizen die dit niet meer volledig binnen 6 weken kunnen leveren, en er is 1 ziekenhuis dat niet heeft aangegeven of dit nog binnen 6 weken kan worden geleverd.

In de ziekenhuizen zijn meer operatiekamers beschikbaar en mensen die binnen zes weken zorg nodig hebben, kunnen die ook weer vaker op tijd en zoals gepland krijgen, zegt de NZa. Dit komt door het dalende aantal coronabesmettingen. Van de operatiekamers is nu 76 procent weer in gebruik, een sterke stijging ten opzichte van vorige week, toen het 66 procent was.

Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft kritiek planbare zorg volledig te kunnen leveren is 61 procent. Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft deels kritiek planbare zorg te kunnen leveren is 39 procent. Er zijn geen ziekenhuizen die aangeven helemaal geen kritiek planbare zorg te kunnen leveren. Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft planbare zorg volledig te kunnen leveren is 5 procent.