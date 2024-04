Aantal werknemers in ziekenhuizen toegenomen

Dat blijkt uit de nieuwste factsheet Arbeidsmarkt die is gepubliceerd door het NVZ-arbeidsmarktprogramma. Het laatste factsheet gaat over het derde kwartaal van 2023 en bevat informatie over werkgelegenheid, ziekteverzuim en opleidingen.

In het derde kwartaal kwam het aantal ziekenhuismedewerkers op 230.500. “Er zijn meer mensen gaan werken in de ziekenhuisbranche. Tegelijk is het aantal mensen dat vertrekt, toegenomen. Omdat de instroom hoger was dan de uitstroom is het aantal werknemers gestegen”, meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Het ziekteverzuim is omlaaggegaan. “Het ziekteverzuim in de branche ziekenhuizen is in het 4e kwartaal van 2023 met o,3% gedaald. Dat is een verlaging van meer dan 5% ten opzichte van één jaar eerder.”

Tot slot volgen er meer mensen een zorgopleiding. “We zien een toename in CZO-opleidingen. Dit zijn opleidingen die ziekenhuizen verzorgen voor hun medewerkers. Ook het aantal gediplomeerden is iets toegenomen”, aldus NVZ.