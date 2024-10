Aantal ziekenhuisopnames in de ene regio soms dubbele van de andere

Tussen regio’s in Nederland bestaan grote verschillen in het gebruik van ziekenhuiszorg. Die zijn deels te verklaren door de samenstelling van de bevolking, maar een behoorlijk deel ook niet. Dat laten Kompas in Zorg en BS Health Consultancy zien in een recente analyse van zorgdata.

Kompas in Zorg en BS Health Consultancy geven inzicht in het totale gebruik van ziekenhuiszorg per regio, maar splitsen de data vervolgens ook naar diagnose. In de getoonde landkaarten is gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw per geslacht naar regio zodat een vergelijkbaarder regionaal beeld ontstaat. De analyse is gebaseerd op cijfers over ziekenhuisopnames uit 2022. Naast ziekenhuisopnames is ook het aandeel dagopnames weergegeven.

De verschillen zijn duidelijk zichtbaar als het gaat over het totale gebruik van ziekenhuiszorg. In gebieden met het minste ziekenhuisbezoek gaan minder dan zo’n 1250 mensen per tienduizend inwoners in een jaar naar het ziekenhuis. In gebieden met de meeste ziekenhuisopnames gaan meer dan 1997 per tienduizend inwoners in een jaar naar het ziekenhuis. In de ene regio wordt dus soms twee keer zo veel ziekenhuiszorg gebruikt als in de andere.

Als er wordt ingezoomd op de verschillende diagnoses, zijn ook weer opvallende verschillen te zien. Zo worden mensen in delen van (onder meer) Friesland, Groningen en Zeeland veel vaker in het ziekenhuis opgenomen voor zogenoemde nieuwvormingen, oftewel kankers, dan mensen in Amsterdam. Mensen in Zeeuws Vlaanderen gaan opvallen veel vaker naar het ziekenhuis voor aandoeningen aan het ademhalingsstelsel:

En mensen in Zuid-Limburg worden het vaakst opgenomen met TIA’s: