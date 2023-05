Aanwijzing Fast & Easy Care deels beëindigd, cliëntenstop blijft

Op 12 oktober 2022 gaf de inspectie Fast & Easy Care een aanwijzing. Eerder dat jaar legde de toezichthouder al een aanwijzing en een last onder dwangsom op. De inspectie zag geen verbetering in de kwaliteit van de zorg. Dit bracht grote risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten. Zo hadden niet alle zorgverleners die medicatie uitdelen daar de juiste diploma’s voor en soms was onduidelijk wie medicatie toedient. Ook ontbrak belangrijke informatie in de dossiers, bijvoorbeeld informatie over wondzorg van een cliënt.

Zorg gestopt

De Utrechtse thuiszorgaanbieder moest binnen drie weken alle cliënten zorgvuldig overdragen aan een andere zorgaanbieder. De inspectie concludeert dat Fast & Easy Care geen zorg meer biedt en dat de cliënten binnen de gestelde termijn zorgvuldig heeft overgedragen. De cliëntenstop blijft geldig. Fast & Easy Care mag pas weer cliënten aannemen als de inspectie vaststelt dat de thuiszorgaanbieder voldoet aan alle normen uit de aanwijzing.