‘Grote risico’s’ voor cliënten Utrechtse thuiszorgaanbieder

Zo hebben niet alle zorgverleners die medicatie uitdelen daar de juiste diploma’s voor en soms is onduidelijk wie medicatie toedient. Ook ontbreekt belangrijke informatie in de dossiers, bijvoorbeeld informatie over wondzorg van een cliënt.

Verslechtering

Eerder dit jaar gaf de inspectie het bedrijf al een aanwijzing en een last onder dwangsom. De zorg is sindsdien niet verbeterd en op sommige onderdelen volgens de inspectie zelfs slechter geworden.

Fast & Easy Care zegt in een reactie “dat het besluit tot het nemen van deze maatregelen niet eerlijk verlopen is”. De inspectie heeft niet alle informatie die het bedrijf aandroeg om aan te tonen dat de situatie verbeterd is meegenomen, aldus de organisatie. Het bedrijf had de maatregel via de rechter (tijdelijk) kunnen tegenhouden, maar heeft dat volgens de inspectie niet gedaan. (ANP)