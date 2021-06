Aanwijzing IGJ voor Centrum Zorg en Welzijn

De IGJ heeft Centrum Zorg en Welzijn b.v. in Den Haag een aanwijzing gegeven. Zorg en Welzijn biedt thuiszorg in vooral Den Haag, Voorburg en Leidschendam. Er zijn tekortkomingen in de kwaliteit en de veiligheid van de zorg die leiden tot risico’s, aldus de inspectie.

Zorg en Welzijn stond sinds december vorig jaar al vier maanden onder verscherpt toezicht van de inspectie. Eind maart constateerde de IGJ dat er toch nog steeds tekortkomingen zijn, waar het gaat om het centraal stellen van de cliënten, het bieden van integrale zorg en het sturen op kwaliteit.

“Zo zijn er geen samenhangende plannen voor verbetering en er wordt niet gecontroleerd of verbeteringen uitgevoerd worden”, blijkt uit het IGJ-onderzoek. “Het ontbreekt aan controle op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Daardoor is er onvoldoende zicht op de tekortkomingen.” Ook wordt de rol van de wijkverpleegkundige nog steeds onvoldoende ingevuld.

Verder zijn meerdere cliëntdossiers onvolledig en/of niet actueel en staan in de instructies aan de zorgverleners tegenstrijdigheden of fouten, of ze zijn niet compleet. Bijvoorbeeld over medicatieveiligheid. In combinatie met cliëntdossiers die niet actueel zijn vergroten zulke onduidelijke instructies het risico op calamiteiten, bijvoorbeeld medicatiefouten.

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. Zorg en Welzijn moet voor 19 augustus aanstaande tekortkomingen wegnemen.

Als Zorg en Welzijn niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.