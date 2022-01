Aanwijzing IGJ voor Tamaja Okolo Zorg in Rijswijk

De IGJ heeft thuiszorgorganisatie Tamaja Okolo Zorg (TOZ) in Rijswijk een aanwijzing gegeven. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg. TOZ moet op korte termijn (variërend van één tot drie maanden) voldoen aan de normen voor veilige en goede zorg, laat de inspectie weten.

In oktober bezocht de inspectie TOZ. Dit na eerder bezoek en een hertoets in 2019. De IGJ stelt vast dat TOZ “nog steeds niet voldoet aan de normen voor goede zorg”. Zo kan TOZ niet laten zien dat de zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn voor de uitvoering van voorbehouden en/of risicovolle handelingen. Ook de toediening van medicijnen wordt soms niet goed geregistreerd.

Zorgplan onvoldoende

Bovendien sluiten de (her)indicatie en het zorgplan onvoldoende aan bij de zorgbehoefte van de cliënten. De wijkverpleegkundige dient de zorggerelateerde risico’s bij cliënten te signaleren en mee te nemen in die (her)indicatie. Ook functioneert de wijkverpleegkundige niet als kwaliteitsbevorderaar.

TOZ draagt volgens de IGJ verder onvoldoende zorg voor het systematisch verbeteren van de zorg. De organisatie stelt onvoldoende gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar voor haar personeel en monitort de naleving van protocollen en richtlijnen door zorgverleners niet.

Bekwaamheid

De inspectie zal 28 januari beoordelen of TOZ voldoet aan het eerste deel van de aanwijzing. Dat deel gaat over de bevoegd- en bekwaamheid van de zorgverleners en het medicatiebeleid. Op 28 maart zal de inspectie beoordelen of TOZ voldoet aan álle onderdelen van de aanwijzing.

Als Tamaja Okolo Zorg niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.