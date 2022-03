Aanwijzing Tamaja Okolo Zorg in Rijswijk beëindigd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft deels de aanwijzing voor Tamaja Okolo Zorg (TOZ) in Rijswijk (ZH) beëindigd. De thuiszorgorganisatie heeft de bevoegd- en bekwaamheid van de zorgverleners en het medicatiebeleid op peil gebracht. Wel moet de zorgaanbieder verbeteringen aanbrengen in het maken van een zorgplan dat aansluit bij de zorgbehoeften van de cliënten en het systematisch verbeteren van de zorg.

Zorg schoot tekort

Eind december gaf de inspectie TOZ een aanwijzing. De inspectie stelde vast dat de zorg ernstig tekortschoot. Die tekortkomingen leidden tot een aanwijzing in twee delen. Het eerste deel hiervan is inmiddels verbeterd doordat de organisatie de diploma’s liet zien van de zorgverleners. Ook voeren de zorgverleners van TOZ geen voorbehouden en risicovolle handelingen uit. Verder is er een medicatiebeleid en gebruiken de zorgverleners gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het tweede deel van de aanwijzing blijft nog wel van kracht. Kort na 28 maart zal de inspectie beoordelen of TOZ ook voldoet aan dit deel van de aanwijzing.