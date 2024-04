Aanwijzing voor Stichting Brunnera beëindigd

Brunnera heeft de risico’s binnen één maand weggenomen en voldoet nu aan de normen uit de aanwijzing. Daarmee heeft de inspectie de aanwijzing beëindigd.

Aanwijzing

Op 20 november gaf de inspectie Brunnera een aanwijzing. Onder andere omdat de zorgverleners niet over actuele informatie beschikten bij cliënten. Zo ontbraken actuele toedienlijsten voor het toedienen van insuline. Dit bracht grote risico’s voor de veiligheid van de cliënten met zich mee. Ook werden afspraken en de situatie van de cliënten over onder andere de insulinet niet goed bijgehouden in dossiers.

De inspectie had er onvoldoende vertrouwen in dat Brunnera zonder ingrijpen van de inspectie in staat was de zorg te verbeteren.

Opgelost

De tekortkomingen zijn voldoende opgelost. De inspectie heeft dit op 21 december getoetst. Het is nu inzichtelijk wat de afspraken met cliënten over de insulinetoediening zijn. Zo kunnen de zorgverleners volgens de afspraken werken. De zorgverleners beschikken over actuele toedienlijsten.

Brunnera voldoet nu aan de normen uit de aanwijzing. De inspectie blijft de organisatie in het reguliere toezicht volgen.