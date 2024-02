Aanzienlijke tijdswinst Brabantse wijkverpleging door oogdruppelbril

Brabantse vvt-aanbieders lanceerden tien maanden geleden de nieuwe regionale werkwijze ‘oogdruppelen kunt u zelf’. Inmiddels lukt het meer dan veertig procent van de wijkzorgcliënten in Midden- en West-Brabant om dit zelf te doen. Daardoor worden medewerkers in de wijkverpleging vrijgespeeld voor andere zorgtaken.

Om de zorgkloof te overbruggen en ouderen zelfredzamer te maken, werken Brabantse zorgorganisaties samen binnen het regionale programma Transitietafels VVT West- en Midden-Brabant. De verpleegkundige adviesraden van de ouderenzorgorganisaties nemen hierin het voortouw en werken samen met burgers, huisartsen, ziekenhuizen, verzekeraars en apothekers.

Resultaten

In verschillende sessies ontwikkelden de verpleegkundigen een nieuwe klantreis voor zelfstandig oogdruppelen. Ook werden er verschillende voorlichtingsmaterialen uitgewerkt voor burgers en professionals. Op 1 april 2023 startte de nieuwe werkwijze en werden alle betrokkenen geïnformeerd.

Eind 2023 vond de eerste regionale evaluatie van deze nieuwe werkwijze plaats. Daaruit blijkt dat 40 tot 45 procent van de (oud)-wijkzorgcliënten met behulp van de oogdruppelbril zijn ogen kan druppelen. De hulpvraag voor oogdruppelen door inwoners is bij de wijkverpleging in vergelijkbare mate afgenomen. “Inwoners ervaren meer eigen regie en vrijheid, omdat zij niet meer hoeven te wachten tot de wijkverpleging langskomt”, aldus het samenwerkingsverband. De nieuwe werkwijze levert zorgverleners van de wijkverpleging ruimte op voor andere zorgvragen en leidt tot bewustwording over de inzet van andere hulpmiddelen.

Regionale werkwijze uitbreiden

Sinds 1 december 2023 is het samenwerkingsverband met de nieuwe werkwijze ‘steunkousen aantrekken kunt u zelf’ gestart. “Daarnaast zijn op verschillende regionale bijeenkomsten met inwoners en professionals nieuwe, bruikbare ideeën verzameld om de komende jaren mee aan de slag te gaan.” De zorgorganisaties willen ieder jaar twee nieuwe, regionale werkwijzen introduceren.