ABN Amro: Beperkte vergoeding staat financiële stabiliteit fysiotherapeuten in de weg

Beperkte vergoedingen van verzekeraars staan de financiële stabiliteit van praktijken van fysiotherapeuten in de weg, schrijft ABN Amro in een rapport. Een van de grootste uitdagingen waar fysiotherapeuten voor staan is de bekostiging, aldus de bank.

“Hoewel dit een zeer kosteneffectieve behandeloptie kan zijn, is zorg in de tweede lijn meestal veel kostbaarder, en worden de tarieven lang niet altijd door zorgverzekeraars vergoed”, schrijft de bank. “Het gevolg is dat zorg die prima door fysiotherapeuten kan worden verleend bij de huisarts of medisch specialist terechtkomt. Deze zorg is niet alleen duurder, maar vaak ook onnodig. Tegelijkertijd wordt de winstgevendheid van praktijken hierdoor negatief beïnvloed, waardoor minder financiële ruimte overblijft om te innoveren.”

Aanvullend verzekerd

Zo’n vier miljoen Nederlanders zijn niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie. Maar naar verwachting zal de vraag naar fysiotherapie wel toenemen de komende jaren. Zowel door een groei van het aantal ouderen als door de groei van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen zoals obesitas of diabetes.

Uitstroom

Maar de branche kampt juist met veel uitstroom. Van alle fysiotherapeuten die in de laatste drie jaar stopten, beoefende zo’n 45 procent het beroep nog geen vijf jaar. Veel fysiotherapeuten kiezen er ook voor om in de tweede lijn te werken vanwege de betere arbeidsvoorwaarden. Praktijkhouders vinden het moeilijk om geschikt personeel te vinden waardoor ook de opvolging bij praktijkoverdracht in het geding komt.