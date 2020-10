ABN Amro leent Treant 80 miljoen voor investeringen

Daarmee is volgens Treant “de toekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost Groningen veiliggesteld”. Treant investeert het geld in een “duurzaam en vernieuwend zorgaanbod”, zowel in de ouderenzorg, verblijfszorg als in de ziekenhuizen. Daarbij ligt het accent op het vormgeven van de Juiste Zorg op de Juiste plek.

Een deel van het bedrag gaat naar het vernieuwen van huisvesting in de ouderenzorg en het OK-complex in Emmen. Door de concentratie van de spoedeisende hulp in Emmen en het omzetten van de spoedeisende hulpposten in Hoogeveen en Stadskanaal naar basisspoedposten was er lang onzekerheid bij Treant.