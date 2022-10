ABN AMRO: Zorgverzekeraars zien betalingsachterstanden toenemen

Het aantal betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars neemt fors toe, zegt het Economisch Bureau van ABN Amro na een bericht in het AD. “Op basis van gegevens uit de incassobranche schatten we dat in de eerste negen maanden van 2022 ruim 320.000 achterstanden van zorgverzekeraars aan incassobureaus zijn overgedragen. Dat is een toename van ruim 17 procent ten opzichte van de eerste negen maanden van 2021.”