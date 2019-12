Abrona benoemt nieuw lid raad van toezicht

Mollee is de opvolger van John Bos wiens zittingstermijn afliep. Ze startte haar loopbaan in de zorgsector als verpleegkundige en werd later onder meer HR-directeur en adjunct-directeur bij de Vereniging van Universiteiten VSNU. Vanaf 1 januari is zij bovendien directeur advies, strategie en kennis en adjunct-directeur bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

“Abrona is een mooie organisatie, waar ik graag mijn bijdrage aan lever”, zegt Mollee over haar nieuwe functie bij de zorgorganisatie, die volwassenen met een verstandelijke beperking in de provincie Utrecht ondersteunt.