Abrona benoemt twee nieuwe toezichthouders

Interessant voor u

Nieuws

RKZ derde ziekenhuis met rode cijfers in coronajaar

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk heeft een verlies geleden van 2,6 miljoen euro in 2020. Belangrijkste oorzaak is een reservering voor achterstallige vennootschapsbelasting. Het ziekenhuis doet verder een beroep op de hardheidsclausule omdat het nog niet volkomen duidelijk is welke extra kosten zijn gemaakt vanwege de coronapandemie.