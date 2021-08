Academische ziekenhuizen: actie is onverantwoord in deze tijd

Interessant voor u

Blog Opinie Prikplicht Laat ik maar meteen duidelijk zijn, dat ik autonomie en eigen regie van mensen een groot goed vind en wat mij betreft staat dit ook niet ter discussie. Verder vind ik dat iedereen gelijke toegang moet hebben tot de noodzakelijke zorg. Lees verder

Nieuws Run op vaccinatieafspraken bij sluitende priklocaties in Utrecht In de week van de sluiting van drie grote vaccinatielocaties in de regio Utrecht laten mensen zich nog massaal vaccineren. Deze week is het aantal afspraken in vergelijking met vorige week verdriedubbeld. Dat meldt een GGD-woordvoerder aan het AD. Lees verder

Nieuws Pilot IJslands preventiemodel verbetert jeugdbeleid gemeenten Zes gemeenten maakten de afgelopen jaren kennis met het IJslands preventiemodel. Een methodiek die via zinvolle vrijetijdsbesteding probeert te voorkomen dat jongeren roken, drugs gebruiken of te veel drinken. De pilot leidde in de Nederlandse gemeenten tot een betere samenwerking over de schijven, meer draagvlak en het gezamenlijk bepalen van het jeugdbeleid. Lees verder

Nieuws ZKN wil snel af van Hoofdlijnenakkoord De zelfstandige klinieken willen geen nieuw Hoofdlijnenakkoord (HLA) meer voor de medisch-specialistische zorg. Ook willen ze het huidige HLA het liefst vervangen voor een akkoord dat alleen is gericht op de planbare zorg. In een brief aan informateur Mariëtte Hamer en de Tweede Kamer schrijft ZKN dat de “budgetfixatie de optimale inzet van de zorgcapaciteit belemmert en leidt tot langere wachtlijsten”. Lees verder