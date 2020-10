Syntrus Achmea koopt zorgvastgoed in Haagse Rivierenbuurt

Achmea Dutch Health Care Property Fund koopt dertig intramurale zorgwoningen, twee kinderdagverblijven, twee bedrijfsruimten met zorgbestemming en zestien bijbehorende parkeerplaatsen in Den Haag van Haag Wonen. Het zorgvastgoed is onderdeel van complex Eden in de Haagse Rivierenbuurt. Binnen het complex bevinden zich ook 49 sociale huurwoningen, die eigendom blijven van Haag Wonen.

Zorgwoningen en kinderdagverblijven

De intramurale zorgwoningen, bestemd voor geriatrische patiënten, liggen op de eerste en tweede verdieping van het complex. Op de begane grond bevinden zich twee kinderdagverblijven in combinatie met onderwijs-, medische en welzijnsvoorzieningen en twee bedrijfsruimten. Kinderdagverblijf DAK (locatie KIM), antroposofisch kinderdagverblijf Lievegoed (locatie Marjatta) en HWWZ (locatie Stromenhof) zijn de huurders van het verkochte zorgvastgoed.

Kinderen

Fondsmanager Daan Tettero van Syntrus Achmea Real Estate & Finance: “Deze acquisitie sluit goed aan op de strategie van het ADHCPF, die voorziet in een verdere uitbreiding van intramurale zorgwoningen in de portefeuille. Wij weten uit ervaring dat de aanwezigheid van kinderen in de directe omgeving veel doet voor het welzijn van ouderen. Voor de participanten in het fonds is dit zowel financieel als maatschappelijk een uitstekende investering.”

Grote vraag

Manon Kuipers, specialist zorgvastgoed bij Capital Value, die de verkoop begeleid: “Wij zien een toenemend aantal corporaties analyses op hun zorgvastgoed uitvoeren. Vooral niet-DAEB complexen of complexen die buiten de kernregio vallen worden als mogelijk te verkopen aangemerkt. Door de grote vraag van beleggers naar bestaand zorgvastgoed liggen er voor corporaties op dit moment veel kansen om het vastgoed over te dragen aan marktpartijen die veel ervaring hebben met dergelijk vastgoed, zoals ook bij deze transactie het geval is.”