Achmea Real Estate koopt woon-zorgcomplex

Achmea Real Estate koopt een complex met 103 levensloopbestendige woningen, een eerstelijns gezondheidscentrum en een multifunctioneel wijkgebouw in Haarlem.

Ouderenzorgorganisatie Sint Jacob gaat het wijkgebouw ‘Hart van Jacob’ langjarig huren. Achmea Real Estate heeft het complex gekocht namens Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF).

Een huisarts, een fysiotherapiepraktijk en een apotheek huren het gezondheidscentrum. De 103 levensloopbestendige woningen bestaan uit 52 woningen in de sociale huur en 51 woningen in het middensegment. In een van de gebouwen met woningen komt ook het gezondheidscentrum.

Het wijkgebouw biedt ruimte aan een kinderdagverblijf, een ontmoetingsruimte, ruimte voor maatschappelijke horeca en het hoofdkantoor van Sint Jacob.

Totaalconcept

Sint Jacob heeft een totaalconcept ‘Wonen, zorg en ontmoeten’ voor het gebied ontwikkeld. Op dit moment laat Sint Jacob, na leegstand en sloop van het verpleeghuis Boerhaave, een intramuraal zorgcentrum voor kort- en langdurend verblijf op de locatie bouwen. De 103 woningen, het gezondheidscentrum en het wijkgebouw, ontwikkeld door Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, worden daaraan toegevoegd.

Eduard van Bockel, bestuurder van Sint Jacob: ”Wij zijn verheugd met de aankoop door Achmea Real Estate, waardoor het integrale concept van wonen, zorg en ontmoeten met verschillende doelgroepen en met verbinding met de wijk nu definitief kan worden gerealiseerd.”