Achmea verklaart zichzelf tot rookvrije organisatie

Zilveren Kruis-moederconcern Achmea is met ingang van een 1 januari een rookvrije organisatie. Dit betekent dat er niet meer gerookt wordt in en om de Achmea-kantoren in Amsterdam, Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden, Leusden, Tilburg en Zeist. De nieuwe regels gelden voor zowel de 14.000 medewerkers als voor de klanten, leveranciers en andere bezoekers.

Bestuursvoorzitter Willem van Duin noemt de maatregel “een logische stap voor een organisatie die werkt aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving”. Van Duin kondigde Achmea Rookvrij aan tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Als onderdeel van het programma biedt Achmea ook gratis stoppen-met-roken-trainingen waar partners en kinderen van collega’s ook welkom zijn.

Eigen keuze

“Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers gezond en vitaal zijn”, aldus Van Duin. “Een gezonde samenleving is ook een belangrijke pijler van onze strategie. Roken past daar duidelijk niet bij.” Of medewerkers in de privésituatie roken blijft een eigen keuze, aldus Van Duin. “We bieden alleen geen rookgelegenheid meer in onze gezonde werkomgeving. Eind december vorig jaar zijn alle rookfaciliteiten op de Achmea-terreinen verwijderd. Collega’s die roken en daarvan af willen komen, blijven we natuurlijk zo goed mogelijk helpen.”

Rookvrije Generatie

Met Achmea Rookvrij bouwt Achmea mee aan de missie van de Alliantie Nederland Rookvrij: het realiseren van een Rookvrije Generatie in 2040. Met kinderen die een goede start maken en daar een leven lang profijt van hebben. Met actieve volwassenen die fit hun pensioen in gaan. Een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.