Acht gemeenten starten proef met één budget voor meervoudige zorgvragen

De proef is gericht op mensen die een complexe zorg- of ondersteuningsvraag hebben, die nu vanuit verschillende wetten moet worden bekostigd. Dat leidt ertoe dat cliënten met veel verschillende hulpverleners en de bijbehorende administratieve rompslomp te maken hebben.

Eén aanspreekpunt

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag, Dalfsen, Nieuwegein, Rotterdam, Roermond, Leiden en Meppel willen deze zorg integraal benaderen, met de cliënt centraal. Behalve een integraal budget, moet er ook één aanspreekpunt zijn voor de cliënt en één zorgplan.

De gemeenten werken hierbij samen met de uitvoerende partijen in de regio, zoals zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar ook met het ministerie van VWS. In totaal hebben 21 partijen het convenant voor de proef ondertekend. Het experiment biedt ruimte voor zowel zorg via een integraal pgb als met integrale arrangementen in natura.

Financiële schotten

Over de verdeelde bekostiging in zorg is de afgelopen jaren veel discussie geweest. De financiële schotten zouden samenwerking in zorgketens hinderen en het onmogelijk maken om de zorg rondom patiënten te organiseren. Eerdere pilots met integrale bekostiging, zoals het integraal pgb in Woerden en Delft, struikelden dan ook over de financiële schotten tussen de zorgwetten.