Achterhoekse zorgorganisaties verrast door uitspraken Pier Eringa

Een groep zorgorganisaties uit de Achterhoek is verrast door de uitspraken van Gelre Ziekenhuizen-bestuursvoorzitter Pier Eringa, waarin hij de toekomst van de huidige ziekenhuiszorg in de Achterhoek in twijfel trekt.

“Het Integraal Zorgakkoord en de uitdagingen waar de zorgsector voor staat, vragen juist van ons dat we nauw samenwerken om de zorg in onze regio blijvend optimaal te organiseren en zo goede patiëntenzorg te blijven garanderen, nu en in de toekomst”, aldus de organisaties in een gezamenlijk bericht. “Dat is precies wat ondergetekende organisaties doen. De sleutel tot de Achterhoek als gezondste regio, met goede en toekomstbestendige zorg voor inwoners, ligt in de goede samenwerking binnen ons netwerk.”

Afdelingen andere ziekenhuizen

Het bericht is ondertekend door Karen Pijnenburg (directeur-bestuurder huisartsenzorg Oude IJssel), Jeltje Schraverus (bestuurder Slingeland Ziekenhuis), Bart Smit (directeur-bestuurder Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland, Inge de Wit (bestuurder Streekziekenhuis Koningin Beatrix) en burgemeesters Joris Bengevoord (Winterswijk) en Mark Boumans (Doetinchem).

Gelre Ziekenhuis maakte onlangs bekend dat de SEH in Zutphen dichtgaat en dat de afdeling verloskunde van het ziekenhuis sluit per 1 juli. In gesprek met Omroep Gelderland vertelde Eringa vrijdag dat ook het sluiten van afdelingen de andere ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk zal raken.