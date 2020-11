Achterstand kankerdiagnoses door corona deel ingehaald

In september en oktober is er een inhaalslag in het aantal nieuwe kankerdiagnoses geweest. Hiermee is de achterstand in het aantal diagnoses door de COVID-19crisis in het voorjaar voor een deel ingehaald. Dat blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland ( IKNL ).

In juni, juli en augustus was het aantal kankerdiagnoses vergelijkbaar met voorgaande jaren. Volgens IKNL is het te vroeg om de invloed van de tweede coronagolf dit najaar op het aantal kankerdiagnoses te zien. “Het is van het grootste belang dat mensen met klachten naar de huisarts blijven gaan en dat de diagnostiek en behandeling in ziekenhuizen zoveel mogelijk door gaat”, aldus het kenniscentrum.

Afgelopen zomer constateerde IKNL dat in het voorjaar minstens vijfduizend diagnoses nog niet waren gesteld vergeleken met voorgaande jaren. Als gevolg van de COVID-19-crisis was het aantal nieuwe kankerdiagnoses in maart, april en mei 20-25% lager dan gebruikelijk. Bij sommige huidtumoren daalde het aantal nieuwe tumoren zelfs met meer dan de helft.