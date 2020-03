Achttien nieuwe doden door coronavirus

Kwart uit zorgsector

Van de besmette personen werkt een kwart in de zorgsector: 594. Belangrijke reden voor dat hoge percentatge is dat ze ook veel vaker wordne getest op het virus. In totaal zijn in Nederland 76 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal werden 489 patiënten opgenomen in een ziekenhuis. Een groot deel is inmiddels weer ontslagen.

Noord-Brabant

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, 870. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid Holland (312) en Limburg (301).