Achttien zorgorganisaties gaan meer samenwerken rond palliatieve zorg

Achttien zorgorganisaties uit de regio rond Amersfoort gaan samenwerken om de best mogelijke palliatieve zorg te organiseren en te ontwikkelen. “Palliatieve zorg staat gelijk aan netwerkzorg, dus alleen door nauw samen te werken in onze regio ervaren onze patiënten goede zorg”, aldus Astrid Posthouwer, lid van de raad van bestuur van Meander Medisch Centrum.

Regio Eemland

Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband in de regio Eemland. Hieronder vallen de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en een deel van Barneveld en Nijkerk.

De organisaties die zijn aangesloten zijn Amerpoort, Beweging 3.0, De Haven, De Luwte, GGz Centraal, Het Bezinningshuis, Hospice Dôme, Hospice Nijkerk e.o., Huisartsen Eemland, De Koperhorst, Meander Medisch Centrum, Proxima VPTZ, Sherpa, Silverein, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Thuiszorg DeGezusters, Toon Hermans Huis Amersfoort en Zorgorganisatie Norschoten.

Continuïteit

Annette Boersen, voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg en teammanager van de palliatieve unit van Meander, merkt op dat goede palliatieve zorg transmurale zorg is. “Door nauwe samenwerking in de regio is continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.”

Samenwerking en coördinatie is cruciaal bij palliatieve zorg omdat er vaak weinig tijd is om te schakelen. Eerder bleek uit onderzoek van de Rekenkamer dat het vooral moeilijk is om te organiseren om mensen thuis te laten sterven. Volgens Carla Aalderink, directeur van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland, kunnen ook vrijwilligers de coördinatierol op zich nemen.