De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil niets bekendmaken over de overname van het IJsselland Ziekenhuis door Erasmus MC.

Dat blijkt uit een bericht van de ACM waarin staat dat ze blijven bij de eerdere beslissing van december 2022, toen ze het verzoek voor de eerste keer hebben afgewezen.

Het is niet bekend wie de vragende partij is. De vragende partij wil documenten over de overname inzien. Het gaat om ‘punten van overweging’ en het uitgevoerde marktonderzoek. Maar volgens de ACM weegt de Instellingswet ACM zwaarder dan de Wet open overheid.