ACM blokkeert commerciële doorschakeldienst naar nummer GGD

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een commerciële doorschakeldienst, waar bellers tegen een vergoeding werden doorverwezen naar de GGD om een testafspraak te maken uit de lucht gehaald. Ook de betaling gerelateerd aan het nummer is opgeschort, omdat niet aan de regels is voldaan.

De ACM begon op 6 april een onderzoek naar het 0906-nummer. Het bedrijf achter het nummer, dat bijvoorbeeld in de zoekresultaten van Google opduikt, rekende 0,90 euro per minuut. Ook tikten de kosten door op het moment dat de beller de GGD aan de lijn had.

Klachten

Volgens de ACM kwamen bij de GGD verschillende klachten binnen van consumenten die met een hoge telefoonrekening te maken hadden na een belletje met de instantie. De GGD trok daarop begin april aan de bel bij de ACM, omdat de dienst rechtstreeks te bereiken is op een gratis informatienummer.

Volgens de GGD heeft de doorschakeldienst niet alleen de belangen van de GGD en die van de mensen die de GGD willen bereiken geschaad. Ook pakt de handelswijze van de doorschakeldienst negatief uit voor de volksgezondheid.

De opschorting duurt maximaal acht weken. In die tijd kan het nummer niet worden gebeld en krijgt de nummergebruiker geen inkomsten uitgekeerd. De ACM zal in deze periode verder onderzoek doen. (ANP)