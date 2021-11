ACM geeft groen licht voor Brabantse zorgfusie

Thebe biedt onder andere verpleeghuiszorg, dagactiviteiten en wijkverpleging aan. Ruitersbos is een zorginstelling in Breda, die naast verpleeghuiszorg ook onder andere dagactiviteiten aanbiedt.

Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat de fusiecombinatie van Thebe en Ruitersbos de grootste aanbieder van verpleeghuiszorg en dagactiviteiten in de gemeente Breda zal zijn. Toch blijven er in de gemeente Breda voldoende andere zorgaanbieders over die ook actief zijn op deze gebieden, oordeelt de ACM.

Kwaliteit, nieuwsbouw en innovatie

Ruitersbos wil met Thebe fuseren om ook in de toekomst de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. Ruitersbos stelt dat zij door een fusie met Thebe een impuls kan bieden aan de kwaliteit van zorg aan cliënten door investeringen in zorgtechnologie en dat de fusie kan bijdragen aan de realisatie van nieuwbouw die Ruitersbos voor ogen heeft.