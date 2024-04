ACM: Geen uitsluiting zelfstandige klinieken in Groningse zorgsamenwerking

Zelfstandige behandelcentra worden niet uitgesloten in de samenwerking die drie ziekenhuizen in de regio Groningen en drie zorgverzekeraars zijn aangegaan, concludeer de Autoriteit Consument & Markt, nadat Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) een klacht had ingediend over deze samenwerking.

De klacht werd ingediend na een interview in Zorgvisie dat de initiatiefnemers gaven over de samenwerking, waarin zij de zorg in de regio Groningen duurzaam toegankelijk willen houden, bij een sterk stijgende zorgvraag en een tekort aan personeel.

Handhavingsverzoek

Volgens ZKN zouden uitspraken van de partijen er echter op wijzen dat het samenwerkingsverband ook tot doel heeft om zbc’s te weren. ZKN diende in december 2023 een zogenoemd handhavingsverzoek in bij de ACM, waarin zij de ACM verzocht om op grond van deze reden op te treden tegen de regionale samenwerking.

De ACM ziet op basis van haar vooronderzoek geen aanwijzingen voor een afspraak tussen de zes samenwerkende partijen om zbc’s te weren. De samenwerkende partijen hebben na gesprekken met de ACM publiekelijk benadrukt dat er geen sprake is van uitsluiting van zbcs en dat zij in gesprek gaan met klinieken die kunnen bijdragen aan de zorgoplossingen in de regio.

Concrete doelen

Daarnaast volgt uit het onderzoek van de ACM dat de zogeheten “zorgstelsel-driehoek”, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties), bij de samenwerking wordt betrokken. Ook blijkt dat de samenwerkende partijen voldoende toewerken naar concrete doelen om de zorg te verbeteren. De ACM vindt verder onderzoek naar de samenwerking op dit moment daarom niet opportuun en heeft het handhavingsverzoek van ZKN afgewezen.