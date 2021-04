ACM: Meer onderzoek nodig naar fusie IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC

Het Erasmus MC in Rotterdam is een groot academisch ziekenhuis waar (hoog)complexe zorg en basiszorg wordt geleverd. Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel biedt hoofdzakelijk basiszorg aan. Daarnaast biedt het ziekenhuis ook complexe zorg, vooral op het gebied van maag-, darm- en leverziekten. Op dit moment bepalen deze ziekenhuizen zelfstandig hun beleid en werken op onderdelen samen.

Sterke positie in de regio

“Voor de zorg aan patiënten geldt dat het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis na de overname samen een sterke positie in Rotterdam-Noord en omgeving zullen krijgen”, schrijft de ACM. “Patiënten kunnen door de overname naar minder onafhankelijk van elkaar werkende ziekenhuizen in hun omgeving. Ze moeten mogelijk verder gaan reizen voor meer keuzemogelijkheden op het gebied van basiszorg of bepaalde vormen van complexe zorg.”

Zorgverzekeraars

Voor de zorginkoop door zorgverzekeraars signaleert de ACM dat het Erasmus MC al een sterke positie heeft in de regio. “Zorgverzekeraars zeggen dat het nu al praktisch onmogelijk is om géén contract te sluiten met het Erasmus MC. Na de overname zal dit mogelijk ook voor het IJsselland Ziekenhuis gelden. Hierdoor vermindert de onderhandelingspositie van de zorgverzekeraars en kunnen prijs, kwaliteit en innovatie van de zorg verslechteren.”

Als de ziekenhuizen de overnameplannen willen doorzette, zal de ACM de gevolgen van deze overname verder onderzoeken. De ACM gaat dan onderzoeken of zorgverzekeraars na de overname nog voldoende mogelijkheden hebben om in de regio tegen een redelijke prijs en voorwaarden contracten af te (blijven) sluiten voor de behandeling van hun verzekerden. Ook zal de ACM bekijken of patiënten nog voldoende mogelijkheden hebben om een ander ziekenhuis in de omgeving te kiezen als ze niet in het Erasmus MC of het IJsselland Ziekenhuis geholpen willen worden.

‘Optimaliseren patiëntreis’

Volgens de ziekenhuizen biedt de fusie juist voordelen voor de patiënt. De afspraken die beide ziekenhuizen met elkaar willen maken, richten zich op het optimaliseren van de patiëntreis. De zorg die de ziekenhuizen bieden is complementair aan elkaar. Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis dat tweedelijns zorg in de eigen regio biedt. Het Erasmus MC biedt tertiaire zorg voor geheel Zuidwest Nederland, aldus de organisaties in een gezamenlijke verklaring.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft al onder voorwaarden goedkeuring gegeven aan deze samenwerking. “De ziekenhuizen zullen de NZa hierbij de komende jaren inzicht geven in de gezamenlijk ontplooide zorginitiatieven. Ook hebben de twee ziekenhuizen bij de inrichting van de gezamenlijke governancestructuur afgesproken dat zij beiden als zelfstandige entiteiten afspraken blijven maken en onderhandelen met de zorgverzekeraars”, zo laten ze weten.